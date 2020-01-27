Логвінський: жодних підозр мені не пред'являлося

Екс-народний депутат України Георгій Логвінський спростував інформацію про те, що детективи Національного антикорупційного бюро України пред'явили йому підозру, спростувуючи, у тому числі. усі звинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook екс-депутата.

"Офіційно заявляю, що ніяких підозр мені не пред'являлося і ніяких слідчих дій зі мною не проводилося", - написав Логвинський.

На його думку, дії НАБУ були незаконними, що підтверджується відмовою ВАКС затримати фігурантів цієї справи.

"Про політичний мотив переслідувань заявлено найавторитетнішими правозахисними організаціями та людьми, яких справедливо вважають "совістю нації", - додав Логвінський.

Він також заявив, що правові аспекти цієї "справи" були неодноразово роз'яснені багатьма юристами в області роботи з ЄСПЛ.

"Але 28-річний "дефектив" НАБУ - колишній податківець із Рівного - очевидно краще знає про те, як потрібно працювати з міжнародним судом, і які рішення повинен виносити ЄСПЛ", - додав політик.

На його думку, юридична логіка детективів НАБУ полягає в тому, що коли "держава відбирає майно у приватної особи - це дохід держави, а спроби цієї приватної особи повернути вкрадене майно законними юридичними механізмами, включаючи звернення в міжнародні і національні суди - це замах на заволодіння державними коштами".

"Тому переважна більшість адвокатів і юристів, які читали це повідомлення НАБУ, взагалі не зрозуміли де тут склад. Я обов'язково днями приділю час для детального юридичного роз'яснення всіх аспектів цієї заказухи", - пише Георгій Логвінський, додаючи, що усе вищезазначене може бути або черговою "дурістю" з боку НАБУ або "свідомо спланованою акцією для дискредитації співробітництва України з ЄСПЛ".

"Адже кричуща беззаконность конкретних дій НАБУ в цій справі вже взята на контроль на високому міжнародному рівні", - резюмував Логвінський.