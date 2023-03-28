Логістика РФ порушена. Мер Мелітополя розповів деталі підриву вузлової станції
Внаслідок вибуху вузлової залізничної станції у Федорівці (Запорізька область) логістика окупантів була порушена у цілому регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Вже другий день поспіль в тимчасово окупованому Мелітопольському районі розквітає "бавовна", - йдеться у заяві.
Мер пояснив, що вчора відбулись вибухи у будівлях в Мелітополі та Веселому. Сьогодні було підірвано підстанцію у Федорівці. У результаті селище знеструмлене.
За його словами, у Федорівці розташована вузлова залізнична станція, через яку ворог переганяє важке озброєння на фронт.
"Немає струму - немає перекидання ворожого майна. Тож логістика окупантів в черговий раз зазнала невдачі", - додав Мелітопольський міський голова.
Нагадаємо, що у вівторок, 28 березня, під Мелітополем (Запорізька область) було підірвано підстанцію.
До цього повідомлялось, що в понеділок, 27 березня, в Мелітополі відбулися вибухи у двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МДБ" та гуртожиток. Російські військові вибігали звідти у спідній білизні.
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