Логистика РФ нарушена. Мэр Мелитополя рассказал детали подрыва узловой станции

В результате взрыва узловой железнодорожной станции в Федоровке (Запорожская область) логистика окупантов была нарушена в целом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Уже второй день подряд во временно оккупированном Мелитопольском районе расцветают "хлопки", - говорится в заявлении.

Мэр объяснил, что вчера произошли взрывы в зданиях в Мелитополе и Веселом. Сегодня была взорвана подстанция в Федоровке. В результате поселок обесточен.

По его словам, в Федоровке расположена узловая железнодорожная станция, через которую враг перебрасывает тяжелое вооружение на фронт.

"Нет тока - нет опрокидывания вражеского имущества. Поэтому логистика оккупантов в очередной раз претерпела неудачу", - добавил Мелитопольский городской голова.