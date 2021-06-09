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Лоббист "Северного потока-2" продвигал назначение Блинкена госсекретарем, - Fox News

Автор: Даша Харченко

Американская компания BGR Group, лоббирующая строительство "Северного потока-2", содействовала в утверждении кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. BGR зарегистрирована в апреле 2020 года.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Телеканал показал документы, которые подтверждают, что BGR Group якобы помогла организовать письмо от представителей нацбезопасности, в котором они призвали главного республиканца в комитете Сената по международным отношениям Джима Риша поддержать утверждение Блинкена.

BGR зарегистрирована в апреле 2020 года в качестве лоббиста компании "Северный поток-2" AG по "вопросам, связанным с позицией США по газопроводу Северный поток-2".

В то же время представитель Госдепартамента Нед Прайс отрицал связи Блинкена с лоббистской компанией.

"Госсекретарь Блинкен ничего не знал о деятельности BGR относительно его утверждения, не знал о работе группы в интересах Nord Stream 2 и не контактировал с BGR по этому поводу. Министр ясно дал понять: он, как и президент, выступает против трубопровода и рассматривает его как проект влияния России", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Этони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2".

Из интервью Axios Зеленский узнал, что Белый дом рассматривал возможность пригласить его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом до его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2