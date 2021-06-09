Лоббист "Северного потока-2" продвигал назначение Блинкена госсекретарем, - Fox News

Телеканал показал документы, которые подтверждают, что BGR Group якобы помогла организовать письмо от представителей нацбезопасности, в котором они призвали главного республиканца в комитете Сената по международным отношениям Джима Риша поддержать утверждение Блинкена.

BGR зарегистрирована в апреле 2020 года в качестве лоббиста компании "Северный поток-2" AG по "вопросам, связанным с позицией США по газопроводу Северный поток-2".

В то же время представитель Госдепартамента Нед Прайс отрицал связи Блинкена с лоббистской компанией.

"Госсекретарь Блинкен ничего не знал о деятельности BGR относительно его утверждения, не знал о работе группы в интересах Nord Stream 2 и не контактировал с BGR по этому поводу. Министр ясно дал понять: он, как и президент, выступает против трубопровода и рассматривает его как проект влияния России", - сообщил он.