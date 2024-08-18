ЛНЗ здобув несподівану перемогу над "Рухом" у Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

ЛНЗ – "Рух" – 3:1

Голи: Тілль, 73, Пасіч, 82, Яшарі, 90+8 (пенальті) – Квасниця, 52

Розпочали обидві команди без розвідки, намагаючись відповідати атакою на атаку суперника. У цьому протистоянні на зустрічних курсах "жовто-чорні" могли оформити швидкий гол. Краснопір відправив м'яч у сітку після передачі Федора, але перебував поза грою.

"Насінники" відповіли не менш гостро. Спершу Пасіч після зміщення з флангу змусив попрацювати Ледвія, а Олійник на добиванні не зміг переграти голкіпера вдруге. На 25-й хвилині воротар ЛНЗ Кучеренко перевів у поперечину постріл Краснопіра. А згодом Путря пробив вище воріт.

Повів "Рух" на старті другої половини. Хрестоматійний гол записав до свого активу вінгер львів'ян Квасниця. Він у контратаці "жовто-чорних" змістився з правого флангу до центру штрафного майданчика та поцілив у правий кут воріт.

ЛНЗ вимушено пішов уперед великими силами, тож небезпеки побільшало біля обох воріт. Ось постріл Яшарі зі штрафного парирував Ледвій, а удар зі стандарту Карабіна зумів відбити Кучеренко. Далі голкіпер львів'ян встиг двічі врятувати "Рух" упродовж однієї атаки – Тілль пробив у воротаря після прострілу, а потім Ледвій ще й потягнув добивання Путрі.

Та гол назрівав. Зрештою, черкащани відігралися на 73-й хвилині. Це новачок ЛНЗ Момо на куті поля обіграв двох суперників і віддав у центр на Яшарі, який залишив м'яч під удар Тіллю. Люксембуржець фактично розстріляв ворота гостей – 1:1!

Забитий м'яч додав "насінникам" наснаги. Підопічні Андреса Карраско продовжили тиснути на львів'ян. Після чергової небанальної передачі Момо постріл Пасіча зумів потягнути Ледвій. Але вже в наступній атаці й він виявився безсилим, коли той же Пасіч із дистанції закрутив м'яч під дальню стійку.

У фінальні хвилини забивати могли обидві команди. Утім, більще пощастило господарям. ЛНЗ упіймав "Рух" у контратаці, тож Дідик змушений був сфолити проти Яшарі – пенальті. Сам постраждалий виконав одинадцятиметровий та встановив остаточний результат.