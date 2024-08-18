ЛНЗ одержал неожиданную победу над "Рухом" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

ЛНЗ – "Рух" – 3:1

Голы: Тилль, 73, Пасич, 82, Яшари, 90+8 (пенальти) – Квасница, 52

Начали обе команды без разведки, пытаясь отвечать атакой на атаку соперника. В этом противостоянии на встречных курсах "желто-черные" могли оформить скорый гол. Краснопор отправил мяч в сетку после передачи Федора, но находился вне игры.

"Семенники" ответили не менее остро. Сначала Пасич после смещения с фланга заставил поработать Ледвия, а Олийнык на добивании не смог переиграть голкипера во второй раз. На 25-й минуте вратарь ЛНЗ Кучеренко перевел в перекладину выстрел Краснопира. А потом Путря пробил выше ворот.

Повел "Рух" на старте второй половины. Хрестоматийный гол записал в свой актив вингер львовян Квасница. Он в контратаке "желто-черных" сместился с правого фланга в центр штрафной и попал в правый угол ворот.

ЛНЗ вынужденно пошел вперед большими силами, поэтому опасности стало больше у обеих ворот. Вот выстрел Яшари со штрафного парировал Ледвий, а удар по стандарту Карабина сумел отразить Кучеренко. Далее голкипер львовян успел дважды спасти "Рух" в течение одной атаки – Тилль пробил во вратаря после прострела, а затем Ледвий еще и потянул добивание Путри.

Но гол назревал. В конце концов черкащане отыгрались на 73-й минуте. Это новичок ЛНЗ Момо на углу поля обыграл двух соперников и отдал в центр на Яшари, который оставил мяч под удар Тиллю. Люксембуржец фактически расстрелял ворота гостей – 1:1!

Забитый мяч прибавил "семенникам" воодушевления. Подопечные Андреса Карраско продолжили давить на львовян. После очередной небанальной передачи Момо выстрел Пасича сумел потащить Ледвий. Но уже в следующей атаке и он оказался бессилен, когда тот же Пасич с дистанции закрутил мяч под дальнюю штангу.

В финальные минуты забивать могли обе команды. Впрочем, больше повезло хозяевам. ЛНЗ поймал "Рух" в контратаке, поэтому Дидык вынужден был сфолить против Яшари – пенальти. Сам пострадавший выполнил одиннадцатиметровый и установил окончательный результат.