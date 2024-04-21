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ЛНЗ у вольовому стилі переграв "Олександрію" в УПЛ

Фото: "Містяни" зазнали несподіваної поразки (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Черкаський ЛНЗ здобув виїзну перемогу над "Олександрією" у 25-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Олександрія" – ЛНЗ – 1:2

Голи: Копина, 16 – Наумець, 45+1, Ейнел, 82

 

 

Підопічні Руслана Ротаня взяли м'яч під контроль зі стартових хвилин. Олександрійці провели низку атак, а відкрили рахунок фактично з першого гольового моменту. Це Копина зорієнтувався після невдалої спроби пробити через себе Кампуша та з відскоку пробив у лівий кут.

Господарі продовжили нагнітати ситуацію біля володінь Кучеренка й далі. Та голкіпер ЛНЗ упіймав кураж. Він у ближньому впіймав постріл Калітвінцева, потім узяв низовий удар Ковальця, а згодом зреагував на випад Бєляєва головою. Натомість Ковалець і Кулаков відзначилися неточними ударами.

За таке марнотратство черкащани покарали "Олександрію". ЛНЗ вдалося оформити гол у роздягальню. Спрацював пресинг команди Олега Дулуба – Кампуш під тиском Наумця віддав м'яч Хобленку, а той повернув партнеру. Наумець переграв кіпера з меж штрафного.

У другій половині команда Ротаня продовжила володіти ініціативою. Спершу Михайленко не зміг замкнути простріл Бєляєва. Згодом Кучеренко витягнув із дев'ятки удар на техніку від Калітвінцева. Пізніше Ковалець з гострого кута поцілив у поперечину.

Проте, "Олександрія" так і не забила вдруге. Зате ЛНЗ знову покарав господарів за слабку реалізацію. Безерра необачною передачею обрізав оборону власної команди та вивів Ейнела на побачення з Шевченком. Кабовердієць ударом у дальній кут приніс перемогу черкащанам.

ЛНЗ завдяки перемозі піднявся на 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Дулуба набрала 32 очки. Натомість "Олександрія" залишилася на 12-й позиції (25 пунктів).

До слова, раніше "Верес" розписав нічию з "Дніпром-1" у Рівному.

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