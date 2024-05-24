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ЛНЗ із шедевром легіонера переграв "Ворсклу" на фініші сезону

Фото: Олів'є Тілль забив колишній команді (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Черкаський ЛНЗ мінімально переграв полтавську "Ворсклу" в 30-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 30-й тур

ЛНЗ – "Ворскла" – 1:0

Гол: Тілль, 16

 

Команда Олега Дулуба заволоділа ініціативою з перших хвилин. Однак, серія атак у стартові чверть години не увінчалися успіхом. Тим несподіванішим став гол на 16-й хвилині – Тілль закрутив м'яч прямісінько в дальній кут із кутового з лівого флангу.

У наступній атаці ЛНЗ ледь не подвоїв перевагу. Це Молло пробив у кут із лінії штрафного, але Домолега парирував м'яч. Полтавці прийшли до тями ближче до перерви – Глущенко прийняв м'яч у межах штрафного та перевірив пильність Самойленка пострілом у дальній.

На старті другої половини команди обмінялися напівмоментами. У лавах черкащан Тілль міг оформити дубль, але його удар із-під поперечини витягнув Домолега. Натомість універсал "Ворскли" Бацула відправив м'яч над воротами з центру штрафного.

Надалі ж домінував ЛНЗ. Зокрема, Олійник влаштував сольний прохід правим флангом, але його удар із карної зони заблокувал Рамірес. Під завісу ж зустрічі Прядун пробив через себе після флангового навісу – воротар виявився на місці. Та й одного забитого м'яча вистачило черкащанам для перемоги.

Отже, ЛНЗ завершив нинішній сезон на 7-й позиції. У дебютній кампанії підопічні Дулуба набрали 41 очко. "Ворскла" поки залишається на 8-й сходинці (33 пункти), але за підсумками туру полтавців ще зможуть випередити луганська "Зоря", одеський "Чорноморець" і "Олександрія".

До слова, раніше "Металіст 1925" і "Минай" забрали призи туру Прем'єр-ліги.

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