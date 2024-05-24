RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЛНЗ с шедевром легионера обыграл "Ворсклу" на финише сезона

Фото: Оливье Тилль забил бывшей команде (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Черкасский ЛНЗ минимально обыграл полтавскую "Ворсклу" в 30-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

ЛНЗ – "Ворскла" – 1:0

Гол: Тилль, 16

 

 

Команда Олега Дулуба завладела инициативой с первых минут. Однако серия атак в стартовые четверть часа не увенчалась успехом. Тем неожиданнее стал гол на 16-й минуте – Тилль закрутил мяч прямиком в дальний угол с углового с левого фланга.

В следующей атаке ЛНЗ едва не удвоил преимущество. Молло пробил в угол с линии штрафной, но Домолега парировал мяч. Полтавчане пришли в себя ближе к перерыву – Глущенко принял мяч в пределах штрафной и проверил бдительность Самойленко выстрелом в дальний.

На старте второй половины команды обменялись полумоментами. В рядах черкащан Тилль мог оформить дубль, но его удар из-под перекладины вытащил Домолега. Универсал "Ворсклы" Бацула отправил мяч над воротами из центра штрафной.

В дальнейшем же доминировал ЛНЗ. В частности, Олийнык устроил сольный проход по правому флангу, но его удар из штрафной зоны заблокировал Рамирес. Под занавес же встречи Прядун пробил через себя после флангового навеса – вратарь оказался на месте. Но и одного забитого мяча хватило черкащанам для победы.

Итак, ЛНЗ завершил нынешний сезон на 7-й позиции. В дебютной кампании подопечные Дулуба набрали 41 очко. "Ворскла" пока остается на 8-й строчке (33 пункта), но по итогам тура полтавчан еще смогут опередить луганская "Заря", одесский "Черноморец" и "Александрия".

К слову, ранее "Металлист 1925" и "Минай" забрали призы тура Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВорсклаЧемпионат УкраиныУПЛ