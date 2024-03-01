UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЛНЗ із голом екс-вінгера збірної України сенсаційно здолав "Полісся" в УПЛ

Фото: "Поліські вовки" залишилися без очок (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" зазнало несподіваної поразки від ЛНЗ із Черкас у 19-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Полісся" – ЛНЗ – 0:1

Гол: Олійник, 90+2

 

У перші хвилини трохи симпатичніше виглядали гості. Особливо гостро черкащани виглядали під час стандартів. Натомість "поліським вовкам" до середини тайму не вдалася бодай одна змістовна атака. Змінити перебіг подій розкішною передачею намагався Ндукве, але ніхто на неї не відгукнувся.

На 29-й хвилині нападник ЛНЗ Молло доволі небезпечно пробив із лінії штрафного – над воротами. У відповідь Козак розім'яв голкіпера гостей. А згодом Фортюне пробив далеко від рамки воротаря черкащан Пенькова.

Зі стартом другої половини "Полісся" помітно додав. Ось ще один постріл Фортюне парирував кіпер, а Кравченко не зміг добити м'яч. Згодом Крушинський пробив надто невдало. Потім Шабанов не зміг завдати акцентованого удару головою з перспективної ситуації. А в наступній атаці Пеньков упорався з пострілом Козака.

Та поступово житомиряни збавили оберти. ЛНЗ вирівняв гру, а під завісу зустрічі покарав господарів поля за марнотратність. У доданий арбітром час ведмежу послугу власній команді зробив Бойко, який фактично виклав м'яч під удар Олійнику, а досвідчений футболіст не схибив – 0:1 у підсумку.

До слова, напередодні склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛЧемпионат Украины