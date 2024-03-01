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ЛНЗ с голом экс-вингера сборной Украины сенсационно одолел "Полесье" в УПЛ

Фото: "Полесские волки" остались без очков (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" потерпело неожиданное поражение от ЛНЗ из Черкасс в 19-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Полесье" – ЛНЗ – 0:1

Гол: Олийнык, 90+2

 

В первые минуты немного симпатичнее выглядели гости. Особо остро черкащане выглядели во время стандартов. "Полесским волкам" же до середины тайма не удалась хотя бы одна содержательная атака. Сменить ход событий роскошной передачей пытался Ндукве, но никто на нее не отозвался.

На 29-й минуте нападающий ЛНЗ Молло довольно опасно пробил с линии штрафной – над воротами. В ответ Козак размял голкипера гостей. А впоследствии Фортюне пробил вдали от рамки вратаря черкащан Пенькова.

Со стартом второй половины "Полесье" заметно добавил. Вот еще один выстрел Фортюне парировал кипер, а Кравченко не смог добить мяч. Впоследствии Крушинский пробил слишком неудачно. Затем Шабанов не смог нанести акцентированный удар головой из перспективной ситуации. А в следующей атаке Пеньков справился с выстрелом Козака.

Но постепенно житомиряне сбавили обороты. ЛНЗ выровнял игру, а под занавес встречи наказал хозяев поля за расточительность. В добавленное арбитром время медвежью услугу собственной команде оказал Бойко, который фактически выложил мяч под удар Олийныку, а опытный футболист не промахнулся – 0:1 в итоге.

К слову, накануне составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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