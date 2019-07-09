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"ЛНР" расценит ремонт моста в Станице Луганской как "акт агрессии" Украины

Новости » Политика    09.07.2019 - 15:28
"ЛНР" расценит ремонт моста в Станице Луганской как "акт агрессии" Украины
Фото: Леонид Пасечник (mvdlnr.ru)

По словам главы "ЛНР", любые односторонние действия Украины попытка сорвать разведение сил в Станице Луганской

Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что ремонт моста в Станице Луганской расценит как акт агрессии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пасечника в Twitter.

По его словам, любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР"  попытка сорвать разведение сил в Станице Луганской.

"Любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг", - заявил Пасечник в ответ на сообщение президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Станице Луганской в кратчайшие сроки хотят отстроить мост. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мост в Станице Луганской могут построить в течение месяца. По его словам, сейчас ожидается демонтаж бетонных конструкций со стороны боевиков.

Ранее РБК-Украина сообщало, что еленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область назвал условия восстановления моста в Станице Луганской. Президент подчеркнул, что украинская сторона хочет отстроить этот мост.

Отметим, специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик выразил надежду, что после завершения процесса отвода сил в районе Станицы Луганской начнется ремонт пешеходного моста через реку Северский Донец.

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