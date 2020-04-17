"ЛНР" распорядилась трижды в году называть Луганск Ворошиловградом

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник распорядился три дня в году называть Луганск Ворошиловградом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в сепаратистских СМИ "указ".

В распоряжении Пасечника говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных чествованием годовщины ключевых дат Второй мировой войны.

В частности, название "Ворошиловград" будет использоваться 9 мая (День Победы), 22 июня (день вторжения немецких войск) и 14 февраля - в годовщину освобождения Луганска от нацистов.

Отметим, Луганск при СССР дважды переименовывали в Ворошиловград в честь советского деятеля Климента Ворошилова.

Напомним, в декабре 2019 года так называемый парламент оккупированных районов решил расширить границы "ЛНР" на территорию всей Луганской области. В частности, оккупационная администрация "Луганской народной республики" установила свою территорию по границам Луганской области по состоянию на 2014 год.