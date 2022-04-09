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"ЛНР" открыла пункты пропуска на границе с Россией в захваченных районах

Фото: КПП на границе с Россией (lug-info.com)
Автор: Илона Свиридова

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" открыла пункты пропуска на границе с Россией в захваченных после 24 февраля районах Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что открыты пункты пропуска:

  • "Меловое - Чертково"
  • "Просяное - Бугаевка"
  • "Танюшевка - Ровеньки"

Отметим, до полномасштабного вторжения в пределах подконтрольной Украине части Луганской области работал только КПП "Меловое - Чертково".

Напомним, ранее главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о подготовке "референдума" за вхождение в состав России, который может пройти в ближайшее время.

Украинская сторона подчеркивала, что итоги такого фейкового референдума не признают в мире.

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