"ЛНР" открыла пункты пропуска на границе с Россией в захваченных районах

Оккупационная власть так называемой "Луганской народной республики" открыла пункты пропуска на границе с Россией в захваченных после 24 февраля районах Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Отметим, до полномасштабного вторжения в пределах подконтрольной Украине части Луганской области работал только КПП "Меловое - Чертково".

Напомним, ранее главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о подготовке "референдума" за вхождение в состав России, который может пройти в ближайшее время.

Украинская сторона подчеркивала, что итоги такого фейкового референдума не признают в мире.

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