У "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму", - Гайдай

Жителям Луганської області окупанти забороняють залишати свої населені пункти під час так званого "референдуму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Заборонено залишати міста, працюєш – змусять на роботі, сидиш удома – прийдуть військові: на Луганщині окупанти намагаються підвищити явку під час неволевиявлення", - написав він.
Зокрема, у
За словами Гайдая, ще минулого тижня ватажок ЛНР заявляв, що республіка не готова до голосування через ситуацію з безпекою.
"Пізніше, коли кількість точкових вогневих поразок збільшилася, а харківський фронт наблизився, безглузді кремлівські режисери вже вирішили спробувати зробити постановку", - зазначив голова Луганської ОВА.
Також він розповів, що росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".
Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники та колаборанти запланували на 23-27 вересня.
В Офісі президента назвали псевдоголосування на захоплених територіях пропагандистськими шоу Росії для проведення мобілізації.
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