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У "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму", - Гайдай

Фото: у "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителям Луганської області окупанти забороняють залишати свої населені пункти під час так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Заборонено залишати міста, працюєш – змусять на роботі, сидиш удома – прийдуть військові: на Луганщині окупанти намагаються підвищити явку під час неволевиявлення", - написав він.

Зокрема, у

За словами Гайдая, ще минулого тижня ватажок ЛНР заявляв, що республіка не готова до голосування через ситуацію з безпекою.

"Пізніше, коли кількість точкових вогневих поразок збільшилася, а харківський фронт наблизився, безглузді кремлівські режисери вже вирішили спробувати зробити постановку", - зазначив голова Луганської ОВА.

Також він розповів, що росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".

Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники та колаборанти запланували на 23-27 вересня.

В Офісі президента назвали псевдоголосування на захоплених територіях пропагандистськими шоу Росії для проведення мобілізації.

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ЛуганськРеферендум