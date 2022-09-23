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В "ЛНР" оккупанты запрещают гражданам покидать города во время "референдума", - Гайдай

Фото: в "ЛНР" оккупанты запрещают гражданам покидать города во время "референдума" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителям Луганской области оккупанты запрещают покидать свои населенные пункты во время так называоемого "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Запрещено покидать города, работаешь – заставят на работе, сидишь дома – придут военные: в Луганской области оккупанты пытаются повысить явку во время неволения", - написал он.

В частности, в

По словам Гайдая, еще на прошлой неделе главарь "ЛНР" заявлял, что "республика" не готова к "голосованию" из-за ситуации с безопасностью.

"Позже, когда количество точечных огневых поражений увеличилось, а харьковский фронт приблизился, бестолковые кремлевские режиссеры уже решили попытаться сделать постановку", - отметил глава Луганской ОВА.

Также он рассказал, что россияне подготовились к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов об "активном участии местных жителей в голосовании".

Напомним, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей захватчики и коллаборанты запланировали на 23-27 сентября.

В Офисе президента назвали псевдоголосвание на захваченных территориях пропагандистскими шоу России для проведения мобилизации.

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