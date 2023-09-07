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Lloyd's веде переговори з ООН щодо страхування перевезень українського зерна в Чорному морі

Лондон, Четвер 07 вересня 2023 13:28
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Lloyd's веде переговори з ООН щодо страхування перевезень українського зерна в Чорному морі Фото: зерновий коридор може бути застрахований лондонською Lloyd's (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лондонська компанія Lloyd's веде переговори з Організацією Об'єднаних Націй щодо надання страхового покриття для українських постачань зерна, якщо буде досягнуто нової угоди щодо чорноморського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гендиректора Lloyd's Джона Ніла агентству Reuters.

"Чи можемо продовжувати надавати страховку у разі, якщо коридор знову буде введений в експлуатацію та відновлено? Відповідь на це питання - так", - сказав Ніл.

Забезпечення страхового покриття має вирішальне значення для поставок з України. "Ми ведемо активні дискусії з ООН щодо того, як це може статися", - повідомив Ніл.

Він додав, що ці переговори включають можливість того, що прикриття, можливо, доведеться структурувати інакше, ніж раніше. "За відсутності втручання ООН та дозволу ООН ми не санкціонували б страховку", - сказав Ніл.

Страхова компанія Beazley застрахувала судна у зерновому коридорі, а також в окремому гуманітарному каналі, який Україна створила останніми тижнями, щоб дати можливість суднам, які застрягли в Україні, залишити країну, повідомив Reuters окремо генеральний директор Адріан Кокс.

"Ми знаходимося на цьому ринку, щоб надати страховку, необхідну для того, щоб ці судна розпочали рух", - додав Кокс.

Зерновий коридор

У липні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси протягом року. У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїжджав до Володимира Путіна 4 вересня з метою відновити зернову угоду. Переговори закінчились невдачею.

Ердоган заявив, що Росія має два особливі запити: один - це підключення Россельхозбанкау до системи SWIFT, а другий - страхування судів, що використовуються в перевезеннях.

За його словами, генсек ООН запропонував механізм посередництва для участі Росії у зерновій угоді без прямого підключення російських банків SWIFT.

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