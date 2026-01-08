ua en ru
Гроші

Лижний сезон 2026: скільки доведеться заплатити за повне екіпірування цієї зими

Четвер 08 січня 2026 06:40
UA EN RU
Лижний сезон 2026: скільки доведеться заплатити за повне екіпірування цієї зими Фото: Скільки доведеться заплатити за лижне екіпірування у 2026 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Гірськолижний сезон в Україні стартував наприкінці грудня 2025 року і зараз українці активно готуються до катання на лижах і сноуборді. Попит на екіпірування та спеціальний одяг традиційно зростає, і все більше людей звертаються до вторинного ринку, щоб зменшити витрати.

РБК-Україна з посиланням на дані OLX розповідає, у скільки може обійтися підготовка до зимового катання цієї зими.

Скільки коштує спорядження

Найбільш доступними залишаються вживані лижі - їхня медіанна ціна становить близько 1 500 гривень, тоді як нові обійдуться в середньому у 3 000 гривень. Сноуборди значно дорожчі: медіанна ціна вживаних моделей сягає близько 9 000 гривень.

Однією з найдорожчих складових екіпірування залишаються черевики - у б/в сегменті їхня медіанна вартість становить 2 085 гривень. Захисне спорядження також суттєво різниться за ціною: вживаний лижний шолом коштує близько 720 гривень, тоді як новий - майже 1 800 гривень. Лижні окуляри можна знайти за 550 гривень серед вживаних пропозицій або за 1 000 гривень серед нових.

Скільки коштує одяг для катання

У жіночому сегменті вживана лижна куртка коштує в середньому 800 гривень, нова - майже 2 000 гривень. Куртки для сноубордів дорожчі: 1 300 гривень у б/в стані та до 7 500 гривень - нові. Лижні штани можна придбати за 500 гривень у вживаному варіанті або за 900 гривень - нові.

Альтернативою комплекту куртка плюс штани є лижний комбінезон. Його медіанна ціна становить 1 495 гривень у б/в сегменті та близько 2 000 гривень - нового. Спортивна білизна для утеплення під верхній одяг коштує від 240 гривень за вживану та близько 400 гривень за нову.

У чоловічому сегменті вживана лижна куртка коштує в середньому 1 200 гривень, нова - близько 3 300 гривень. Куртки для сноубордів - 1 850 гривень у б/в стані та приблизно 5 000 гривень - нові. Лижні штани продаються за 650 гривень у вторинному сегменті та понад 1 200 гривень серед нових моделей.

Скільки коштує повністю підготуватися до сезону

З урахуванням унісекс-екіпірування та одягу повний комплект для зимового катання у 2025 році обійдеться приблизно:

  • для жінок - близько 6 400 гривень при виборі вживаних речей;
  • для чоловіків - у середньому 7 600 гривень у б/в сегменті.

Якщо ж купувати нове спорядження та одяг, бюджет зростає до 11-12 тисяч гривень - залежно від виду катання та брендів.

Аналітики зазначають, що вторинний ринок залишається оптимальним рішенням як для новачків, так і для досвідчених поціновувачів зимового спорту, адже дозволяє зібрати повний комплект без зайвих витрат, зберігаючи комфорт і функціональність.

Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію з туризмом у Карпатах цієї зими. Попри слабкий попит у міжсезоння, близько 80% житла вже у листопаді було заброньовано, а ціни на Різдво та Новий рік стрімко зросли. Також ми пояснювали, чому Буковель залишається найдорожчим курортом, яким буде лижний сезон і де можна відносно бюджетно покататися на лижах.

Ми писали, які гірськолижні курорти в Карпатах можуть стати доступною альтернативою Буковелю й де можна покататися на лижах дешевше, без натовпів і з комфортом - зокрема Яблуниця, Драгобрат, Славсько, Пилипець та закарпатські напрямки.

