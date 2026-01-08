ua en ru
Лыжный сезон 2026: сколько придется заплатить за полную экипировку этой зимой

Четверг 08 января 2026 06:40
Лыжный сезон 2026: сколько придется заплатить за полную экипировку этой зимой Фото: Сколько придется заплатить за лыжную экипировку в 2026 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Горнолыжный сезон в Украине стартовал в конце декабря 2025 года и сейчас украинцы активно готовятся к катанию на лыжах и сноуборде. Спрос на экипировку и специальную одежду традиционно растет, и все больше людей обращаются к вторичному рынку, чтобы уменьшить расходы.

РБК-Украина со ссылкой на данные OLX рассказывает, во сколько может обойтись подготовка к зимнему катанию этой зимой.

Сколько стоит снаряжение

Наиболее доступными остаются подержанные лыжи - их медианная цена составляет около 1 500 гривен, тогда как новые обойдутся в среднем в 3 000 гривен. Сноуборды значительно дороже: медианная цена подержанных моделей достигает около 9 000 гривен.

Одной из самых дорогих составляющих экипировки остаются ботинки - в б/у сегменте их медианная стоимость составляет 2 085 гривен. Защитное снаряжение также существенно отличается по цене: подержанный лыжный шлем стоит около 720 гривен, тогда как новый - почти 1 800 гривен. Лыжные очки можно найти за 550 гривен среди бывших в употреблении предложений или за 1 000 гривен среди новых.

Сколько стоит одежда для катания

В женском сегменте подержанная лыжная куртка стоит в среднем 800 гривен, новая - почти 2 000 гривен. Куртки для сноубордов дороже: 1 300 гривен в б/у состоянии и до 7 500 гривен - новые. Лыжные штаны можно приобрести за 500 гривен в б/у варианте или за 900 гривен - новые.

Альтернативой комплекта куртка плюс штаны является лыжный комбинезон. Его медианная цена составляет 1 495 гривен в б/у сегменте и около 2 000 гривен - нового. Спортивное белье для утепления под верхнюю одежду стоит от 240 гривен за б/у и около 400 гривен за новое.

В мужском сегменте б/у лыжная куртка стоит в среднем 1 200 гривен, новая - около 3 300 гривен. Куртки для сноубордов - 1 850 гривен в б/у состоянии и примерно 5 000 гривен - новые. Лыжные штаны продаются за 650 гривен во вторичном сегменте и более 1 200 гривен среди новых моделей.

Сколько стоит полностью подготовиться к сезону

С учетом унисекс-экипировки и одежды полный комплект для зимнего катания в 2025 году обойдется примерно:

  • для женщин - около 6 400 гривен при выборе бывших в употреблении вещей;
  • для мужчин - в среднем 7 600 гривен в б/у сегменте.

Если же покупать новое снаряжение и одежду, бюджет возрастает до 11-12 тысяч гривен - в зависимости от вида катания и брендов.

Аналитики отмечают, что вторичный рынок остается оптимальным решением как для новичков, так и для опытных любителей зимнего спорта, ведь позволяет собрать полный комплект без лишних затрат, сохраняя комфорт и функциональность.

Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации с туризмом в Карпатах этой зимой. Несмотря на слабый спрос в межсезонье, около 80% жилья уже в ноябре было забронировано, а цены на Рождество и Новый год стремительно выросли. Также мы объясняли, почему Буковель остается самым дорогим курортом, каким будет лыжный сезон и где можно относительно бюджетно покататься на лыжах.

Мы писали, какие горнолыжные курорты в Карпатах могут стать доступной альтернативой Буковелю и где можно покататься на лыжах дешевле, без толп и с комфортом - в частности Яблуница, Драгобрат, Славское, Пилипец и закарпатские направления.

