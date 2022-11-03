На лівому березі Києва введуть аварійні відключення світла

У Києві сьогодні, 3 листопада на лівому березі введуть екстрені відключення світла. Це потрібно для уникнення аварійних ситуацій у Дніпровському та Дарницькому районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-бот YASNO.

"Увага! За вказівками Укренерго на лівому березі Києва будуть екстрені аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масових аварій у Дніпровському та Дарницькому районах. Графіки відключень для цих районів неактуальні, поки ситуацію не стабілізують. Тримаймося", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні продовжать вимикати електрику. Аварійні відключення будуть у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській та Донецькій областях.

Погодинні - у Києві (за виключенням лівобережжя), Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Додамо, раніше РБК-Україна з'ясувало, як довго може не бути зв'язку при масштабних ракетних обстрілах окупанта та як варто діяти людям у таких випадках.

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