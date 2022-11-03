ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На левом берегу Киева введут аварийные отключения света

Новина українською →
Киев, Четверг 03 ноября 2022 11:30
На левом берегу Киева введут аварийные отключения света Фото: на левом берегу Киева введут аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 3 ноября, на левом берегу введут экстренные отключения света. Это нужно во избежание аварийных ситуаций в Днепровском и Дарницком районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-бот YASNO.

"Внимание! По указаниям Укрэнерго на левом берегу Киева будут экстренные аварийные отключения. Это нужно, чтобы избежать массовых аварий в Днепровском и Дарницком районах. Графики отключений для этих районов неактуальны, пока ситуацию не стабилизируют. Держимся", - говорится в сообщении.

Дополнительно

Напомним, сегодня в Украине продолжат выключать электричество. Аварийные отключения будут в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Донецкой областях.

Почасовые - в Киеве (за исключением левобережья), Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Добавим, ранее РБК-Украина выяснило, как долго может не быть связи при масштабных ракетных обстрелах оккупанта и как следует действовать людям в таких случаях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Электроэнергия Дарницкий район
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид: У Путина есть власть прекратить войну сегодня
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Помощник госсекретаря США Карен Донфрид: У Путина есть власть прекратить войну сегодня