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Лівобережжя заллє дощами, а на півдні до +20: прогноз погоди на завтра

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Вівторок 25 жовтня 2022 16:10
Лівобережжя заллє дощами, а на півдні до +20: прогноз погоди на завтра Фото: завтра Лівобережжя України заллє дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У середу, 26 жовтня, в Україні очікується хмарна погода, а на Лівобережжі - сильні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, завтра вночі на Лівобережжі країни, окрім західних областей, подекуди очікуються сильні дощі.

Температура повітря вдень по Україні очікується від 11 до 16 градусів вище нуля. В Одеській та Миколаївській областях до +20. Вночі стовпчик термометра покаже від 6 до 11 градусів із позначкою "плюс", на півдні країни вночі температура становитиме +13.

У Києві та області завтра вночі та вдень також прогнозують дощі. Денна температура повітря збільшиться до +14...+16 градусів. Вночі температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023. Згідно з даними, перший сніг у країні випаде вже восени.

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