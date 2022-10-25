Лівобережжя заллє дощами, а на півдні до +20: прогноз погоди на завтра
У середу, 26 жовтня, в Україні очікується хмарна погода, а на Лівобережжі - сильні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, завтра вночі на Лівобережжі країни, окрім західних областей, подекуди очікуються сильні дощі.
Температура повітря вдень по Україні очікується від 11 до 16 градусів вище нуля. В Одеській та Миколаївській областях до +20. Вночі стовпчик термометра покаже від 6 до 11 градусів із позначкою "плюс", на півдні країни вночі температура становитиме +13.
У Києві та області завтра вночі та вдень також прогнозують дощі. Денна температура повітря збільшиться до +14...+16 градусів. Вночі температура коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023. Згідно з даними, перший сніг у країні випаде вже восени.
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