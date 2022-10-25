Левобережье зальет дождями, а на юге до +20: прогноз погоды на завтра
В среду, 26 октября, в Украине ожидается облачная погода, а на Левобережье страны - сильные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, завтра ночью на Левобережье страны, кроме западных областей, местами ожидаются сильные дожди.
Температура воздуха днем по Украине ожидается от 11 до 16 градусов выше нуля. В Одесской и Николаевской областях до +20. Ночью столбик термометра покажет от 6 до 11 градусов с отметкой "плюс", на юге страны ночью температура составит +13.
В Киеве и области завтра ночью и днем также прогнозируют дожди. Дневная температура воздуха повысится до +14...+16 градусов. Ночью температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023. Соглано им данным, первый снег в стране выпадет уже осенью.
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