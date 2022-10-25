Левобережье зальет дождями, а на юге до +20: прогноз погоды на завтра

В среду, 26 октября, в Украине ожидается облачная погода, а на Левобережье страны - сильные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Так, завтра ночью на Левобережье страны, кроме западных областей, местами ожидаются сильные дожди.

Температура воздуха днем по Украине ожидается от 11 до 16 градусов выше нуля. В Одесской и Николаевской областях до +20. Ночью столбик термометра покажет от 6 до 11 градусов с отметкой "плюс", на юге страны ночью температура составит +13.

В Киеве и области завтра ночью и днем также прогнозируют дожди. Дневная температура воздуха повысится до +14...+16 градусов. Ночью температура будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла.