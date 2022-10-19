Левобережная часть Киева снова со светом. Стала известна причина аварии

По состоянию на вечер 19 октября левобережная часть Киева снова со светом. Отключения произошли из-за аварии на трансформаторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ДТЭК "Киевские электросети".

"Мы оперативно возобновили электроснабжение Левого берега столицы. Свет вернули в дома около 40 000 семей в Киеве", - говорится в сообщении.

Энергетики в течение часа устранили нарушения в сетях, из-за которого произошло аварийное отключение света в Дарницком районе. Причиной послужила авария на одном из объектов силового трансформатора.

Тем не менее ля поддержки энергосистеме необходимо включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00