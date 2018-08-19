После ливня в Киеве затопило подземный паркинг ТЦ "Гулливер"

Охрана заведения сообщила, что подземный паркинг был затоплен "по шею"

Вода после ливня прошла до подземного паркинга в ТЦ "Гулливер". Об этом сообщает Громадське Радио.

Супермаркет, который расположен на подземном этаже торгового центра, затоплен водой на несколько сантиметров. По словам охраны, в подземном паркинге, который находится на один уровень ниже, было около 20 автомобилей, паркинг залило "по шею". Охране неизвестно оставались ли там люди.

Также работники сообщили, что возможно повреждение электрической сети, потому что в помещении присутствует ощутимый запах горелой проводки.

Пожарные прибыли на место происшествия через час и начали откачивать помпой воду со стороны бульвара Леси Украинки.

Кроме паркинга от воды пострадал и ресторан "Марио'с".

Напомним, в Киеве сильный ливень затопил центр города. Ночью, 19 августа 2018 года, сильный ливень парализовал дороги в центре города рядом с Дворцом Спорта и ТЦ "Гулливер".