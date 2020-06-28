Ливни на западе и севере и до +33: прогноз на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 28 июня, будет дождливой в западных, северных и некоторых центральных областях. Температура воздуха местами поднимется до +33 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз в областях

Сегодня грозовые дожди охватят северные, западные, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +31 градуса. В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидается от +30 до +33 градусов. Ночью термометры покажут от +14 до +21.

Прогноз в Киеве

Киев сегодня будут заливать дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +31 градуса. Ночью термометры покажут от +16 до +18 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июль: ожидается до +41 градуса тепла и сильные ливни с грозами и шквалами ветра.