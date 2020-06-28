Зливи на заході та півночі та до +33: прогноз на сьогодні

Фото: парк (РБК-Україна)

У Києві очікується гроза, вдень до +31

Погода в Україні у неділю, 28 червня, буде дощовою у західних, північних та деяких центральних областях. Температура повітря місцями підніметься до +33 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз в областях

Сьогодні грозові дощі охоплять північні, західні, Вінницьку, Житомирську та Київську області. На решті території синоптики прогнозують сонячну погоду.

Температура повітря вдень коливатиметься від +27 до +31 градуса. У Миколаївській, Херсонській та Запорізький областях очікується від +30 до +33 градусів. Вночі термометри покажуть від +14 до +21.

Прогноз у Києві

Київ сьогодні заливатимуть дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +31 градуса. Вночі термометри покажуть від +16 до +18 градусів.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на липень: очікують до +41 градуса тепла та сильні зливи з грозами та шквалами вітру.

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Автор: Дмитро Левицький