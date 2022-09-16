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Ливни и сильный ветер. В Киеве на выходных ухудшится погода

Фото: в Киеве 18 сентября ухудшится погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В воскресенье, 18 сентября, погода в Киеве значительно ухудшится. В столице ожидается ливень и шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Синоптики предупреждают, что на выходных в Киеве будет значительный дождь, гроза и порывы ветра 15-20 м/с.

Киевлянам напомнили, что во время сильного ветра нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Во время ливня в некоторых районах столицы возможны подтопления. Коммунальные службы перед грозой усиливают работу по очистке коллекторов канализации, колодцев и решеток ливнестоков.

При подтоплении дорог и тротуаров нужно обращаться по телефону: 044-284-74-19. При падении деревьев или травмировании людей следует звонить на спецлинии 101, 103 и по номеру КАРС: 044-430-37-13.

Напомним, синоптики предупредили, что 18 сентября погода ухудшится на всей территории Украины, а в Карпатах может выпасть до 5 см снега.

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Погода в КиевеКГГА