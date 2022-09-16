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Зливи та сильний вітер. У Києві на вихідних погіршиться погода

Фото: у Києві 18 вересня погіршиться погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У неділю, 18 вересня, погода в Києві значно погіршиться. У столиці очікується злива та шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

Синоптики попереджають, що на вихідних у Києві буде значний дощ, гроза та пориви вітру 15-20 м/с.

Киянам нагадали, що під час сильного вітру потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автомобілі.

Під час зливи у деяких районах столиці можливі підтоплення. Комунальні служби перед грозою посилюють роботу з очищення колекторів каналізації, колодязів і решіток зливостоків.

У разі підтоплення доріг та тротуарів потрібно звертатися за телефоном: 044-284-74-19. При падінні дерев чи травмуванні людей варто дзвонити на спецлінії 101, 103 та за номером КАРС: 044-430-37-13.

Нагадаємо, синоптики попередили, що 18 вересня погода погіршиться на всій території України, а в Карпатах може випасти до 5 см снігу.

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