Зливи та сильний вітер. У Києві на вихідних погіршиться погода

Синоптики попереджають, що на вихідних у Києві буде значний дощ, гроза та пориви вітру 15-20 м/с.

Киянам нагадали, що під час сильного вітру потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автомобілі.

Під час зливи у деяких районах столиці можливі підтоплення. Комунальні служби перед грозою посилюють роботу з очищення колекторів каналізації, колодязів і решіток зливостоків.

У разі підтоплення доріг та тротуарів потрібно звертатися за телефоном: 044-284-74-19. При падінні дерев чи травмуванні людей варто дзвонити на спецлінії 101, 103 та за номером КАРС: 044-430-37-13.