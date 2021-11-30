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Ливни, мокрый снег и шквалы: какой будет погода в последний день осени

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 ноября в Украине будет очень ветрено и с ливнями, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +1 +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В северных областях днем без существенных осадков, ночью ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха составит +2 +4, а ночью от 0 до +3 градусов.

На западе страны в половине регионов в течение суток будет идти мокрый снег с дождем. Столбики термометра днем покажут от 0 до +3, ночью упадут до -1 -3.

В восточных областях синоптики прогнозируют ливни в течение суток, кроме Харьковской области, где небольшие осадки ожидаются лишь днем. Температура воздуха днем составит +5 +9, ночью +3 +8 градусов.

На юге страны местами ливни в течение суток. Столбики термометра покажут +4 +7 градусов днем и от +1 до +5 ночью.

В центральных областях без существенных осадков. Днем температура воздуха составит +2 +5, а ночью от 0 до +3.

Погода в Киеве

В столице сегодня ночью синоптики прогнозируют мокрый снег. Днем без существенных осадков. Столбики термометра днем и ночью будут колебаться в пределах +1 +3 градусов.

Напомним синоптики рассказали, какой будет погода в первый день зимы и где ожидаются снегопады.

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