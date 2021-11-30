Зливи, мокрий сніг та шквали: якою буде погода в останній день осені

Погода в Україні

У північних областях вдень без істотних опадів, вночі очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме +2 +4, а вночі від 0 до +3 градусів.

На заході країни у половині регіонів протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометра вдень покажуть від 0 до +3, вночі впадуть до -1 -3.

У східних областях синоптики прогнозують зливи протягом доби, окрім Харківської області, де незначні опади очікуються лише вдень. Температура повітря вдень становитиме +5 +9, вночі +3 +8 градусів.

На півдні країни місцями зливи протягом доби. Стовпчики термометра покажуть +4 +7 градусів вдень та від +1 до +5 вночі.

У центральних областях без істотних опадів. Вдень температура повітря становитиме +2 +5, а вночі від 0 до +3.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вночі синоптики прогнозують мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Стовпчики термометра вдень та вночі коливатимуться в межах +1 +3 градусів.