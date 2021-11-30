Зливи, мокрий сніг та шквали: якою буде погода в останній день осені

Сьогодні, 30 листопада в Україні буде дуже вітряно та зі зливами, що подекуди супроводжуватимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +1 +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У північних областях вдень без істотних опадів, вночі очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря становитиме +2 +4, а вночі від 0 до +3 градусів.
На заході країни у половині регіонів протягом доби йтиме мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометра вдень покажуть від 0 до +3, вночі впадуть до -1 -3.
У східних областях синоптики прогнозують зливи протягом доби, окрім Харківської області, де незначні опади очікуються лише вдень. Температура повітря вдень становитиме +5 +9, вночі +3 +8 градусів.
На півдні країни місцями зливи протягом доби. Стовпчики термометра покажуть +4 +7 градусів вдень та від +1 до +5 вночі.
У центральних областях без істотних опадів. Вдень температура повітря становитиме +2 +5, а вночі від 0 до +3.
У столиці сьогодні вночі синоптики прогнозують мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Стовпчики термометра вдень та вночі коливатимуться в межах +1 +3 градусів.
Нагадаємо синоптики розповіли, якою буде погода в перший день зими і де очікуються снігопади.