Ливни и мокрый снег: прогноз погоды на последний день 2021 года

Завтра, 31 декабря, по всей Украине ожидаются сильные осадки. Впрочем, на западе будет отмечаться плюсовая температура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня в Украине будут ожидаться ливни и мокрый снег. Впрочем легкое потепление возможно на западе:

на западе днем от +2 до +6, а ночью - от -1 до 2;

на севере днем от 0 до +2, а ночью - от -4 до -6;

на востоке днем от -2 до -4, а ночью - от -7 до -10;

на юге днем от +1 до +3, а ночью - от -4 до -6;

в центре днем от 0 до +2, а ночью - от -1 до -7.

Фото: погода в Украине 31 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до 2, а ночью составит от -1 до -5.

Фото: погода в Киеве 31 декабря (meteo.gov.ua)