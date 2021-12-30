Зливи та мокрий сніг: прогноз погоди на останній день 2021 року
Фото: погода в Україні 31 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 31 грудня, по усій Україні очікуються сильні опади. Втім, на заході відмічатиметься плюсова температура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня в Україні очікуватимуться зливи й мокрий сніг. Втім легке потепління можливе на заході:
- на заході вдень від +2 до +6, а вночі - від -1 до 2;
- на півночі вдень від 0 до +2, а вночі - від -4 до -6;
- на сході вдень від -2 до -4, а вночі - від -7 до -10;
- на півдні вдень від +1 до +3, а вночі - від -4 до -6;
- у центрі вдень від 0 до +2, а вночі - від -1 до -7.
Фото: погода в Україні 31 грудня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня також очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря сягатиме позначок від 0 до 2, а вночі становитиме від -1 до -5.
Фото: погода в Києві 31 грудня (meteo.gov.ua)