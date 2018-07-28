Ливни в Индии: погибло не менее 58 человек

Из-за сильных муссонных дождей по меньшей мере 58 человек погибли, а также повреждены древняя крепость

На севере Индии в результате муссонных дождей погибли по меньшей мере 58 человек Об этом сообщает ABC.

Представитель правительства Индии Аваниша Авасти заявил, что большинство жертв произошло 27 июля 2018 в городе Агра, где находится Тадж-Махал. Также он добавил, что в городе до сих пор затоплены дороги, линии электропередач поверждены, не работают школы.

Власти Индии сообщают, что сильные дожди повредили стену крепости 16 века, однако мавзолей Тадж-Махал остался целым.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии, в штате Уттар-Прадеш за сильных дождей погибли по меньшей мере 37 человек. Спасатели эвакуировали более 500 человек заблокированных в домах из-за наводнений, а железнодорожные рейсы выполняются с опозданием, с некоторыми деревнями отсутствует связь.