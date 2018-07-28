Зливи в Індії: загинуло щонайменше 58 осіб

Через сильні мусонні дощі щонайменше 58 осіб загинуло, а також пошкоджено стародавня фортеця

На півночі Індії внаслідок мусонних дощів загинуло щонайменше 58 осіб Про це повідомляє ABC.

Представник уряду Індії Аваніша Авасті заявив, що більшість жертв трапилась 27 липня 2018 в місті Агра, де знаходиться Тадж-Махал. Також, він додав що, в місті досі затоплені дороги, лінії електропередач повалені, не працюють школи.

Влада Індії повідомляє, що сильні дощі пошкодили стіну фортеці 16 століття, однак мавзолей Тадж-Махал залишився цілим.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Індії, у штаті Уттар-Прадеш через сильні дощі загинуло щонайменше 37 людей. Рятувальники евакуювали понад 500 осіб заблокованих в будинках через повені, а залізничні рейси виконуються з запізненням, з деякими селами відсутній зв'язок.