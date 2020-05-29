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Ливни с грозами и шквальный ветер: погода на завтра

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 15:23
Ливни с грозами и шквальный ветер: погода на завтра
Фото: дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украину продолжат заливать дожди, местами возможны грозы

Погода в Украине 30 мая ожидается со значительными осадками. Местами возможны грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В субботу дождливая погода сохранится на всей территории Украины. Значительные осадки прогнозируют на западе Украины, в частности, в Ровенской и Волынской областях. Порывы ветра там будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в регионе будет колебаться от +11 до +14 днем, ночью +10. В Карпатах в течение суток +3 +8.

На севере также пройдут дожди. Днем ожидается до +17, ночью до +11. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/сек.

В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман. Возможны ливни с грозами. Днем +17, ночью +11.

В юго-восточной части Украины дожди с грозами, на Приазовье прогнозируют порывы ветра 15-20 м/сек. Ночью +10 +15, днем +17 +22.Ливни с грозами и шквальный ветер: погода на завтра

Напомним, на территорию Украины снова надвигается циклон, который принесет обильные дожди и влажность, из-за которой могут возникнуть туманы.

Также сообщалось, что дождливая погода в Украине сохранится еще несколько дней, однако при этом немного потеплеет.

Отметим, что ощутимое повышение температуры воздуха начнется уже 4-5 июня.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ГидрометцентрПогода
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