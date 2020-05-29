Зливи з грозами і шквальний вітер: погода на завтра

Фото: дощ у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україну продовжать заливати дощі, місцями можливі грози

Погода в Україні 30 травня очікується зі значними опадами. Подекуди можливі грози та шквальний вітер.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У суботу дощова погода збережеться на всій території України. Значні опади прогнозують на заході України, зокрема, у Рівненській та Волинській областях. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря в регіоні коливатиметься від +11 до +14 вдень і +10 вночі. В Карпатах протягом доби +3 +8.

На півночі також дощитиме. Вдень очікується до +17, вночі до +11. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

У центральних та Київській областях вночі та вранці місцями туман. Можливі зливи з грозами. Вдень +17, вночі +11.

У південно-східній частині України дощі з грозами, на Приазов'ї прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі +10 +15, вдень +17 +22.

Нагадаємо, на територію України знову насувається циклон, який принесе рясні дощі і вологість, через яку можуть виникнути тумани.

Також повідомлялося, що дощова погода в Україні збережеться ще кілька днів, однак при цьому трохи потепліє.

Зазначимо, що відчутне підвищення температури повітря почнеться вже 4-5 червня.

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Автор: Роман Калиниченко