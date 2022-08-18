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Ливни, град и шквалы: прогноз погоды в Украине на сегодня

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Украина, Четверг 18 августа 2022 07:00
Ливни, град и шквалы: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет дождливой со шквалами и градом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 18 августа будет дождливой. При этом в восточных, центральных, южных областях ожидаются сильный ветер, ливень и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в южных, центральных и восточных районах умеренные кратковременные дожди с грозами, днем местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

В северных, днем и в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. При этом только в Черниговской области без существенных осадков. Ветер южный, в северных и западных областях северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +15 +18, днем +25 +27 градусов;
  • на западе ночью +14 +17 градусов, а днем +24 +31;
  • в восточных областях ночью +16 +19, днем +29 +31 градус;
  • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +25 +29;
  • в центральных областях ночью +16 +18, днем +24 +27 градусов.

Ливни, град и шквалы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит ночью +17 +19 градусов, а днем +26 +28.

Ливни, град и шквалы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

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