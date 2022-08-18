Зливи, град і шквали: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 18 серпня буде дощовою. При цьому у східних, центральних та південних областях очікуються сильні дощі з вітром та градом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні у південних, центральних та східних регіонах помірні короткочасні дощі з грозами, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

У північних, вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. При цьому лише в Чернігівській області без істотних опадів. Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +15 +18, вдень +25 +27 градусів;

на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +24 +31;

у східних областях вночі +16 +19, вдень +29 +31 градус;

на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +25 +29;

у центральних областях вночі +16 +18, вдень +24 +27 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +17 +19 градусів, а вдень +26 +28.