Зливи, град і шквали: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 18 серпня буде дощовою. При цьому у східних, центральних та південних областях очікуються сильні дощі з вітром та градом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні у південних, центральних та східних регіонах помірні короткочасні дощі з грозами, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.
У північних, вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. При цьому лише в Чернігівській області без істотних опадів. Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +15 +18, вдень +25 +27 градусів;
- на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +24 +31;
- у східних областях вночі +16 +19, вдень +29 +31 градус;
- на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +25 +29;
- у центральних областях вночі +16 +18, вдень +24 +27 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +17 +19 градусів, а вдень +26 +28.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду та точність прогнозів.
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