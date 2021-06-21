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Ливни в Черновицкой области повредили дороги и мосты почти в 30 населенных пунктах

Автор: РБК-Украина

Черновицкий район вчера, 20 июня, накрыл ливень. В результате непогоды частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 километров и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, из-за ливней произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.

По состоянию на 7 утра 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения село Окно.

Напомним, количество пострадавших из-за наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек.

Как известно, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.

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дождиЧерновицкая область