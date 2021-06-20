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В Черновицкой области из-за непогоды подтоплены уже более 10 населенных пунктов

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Черновицкая область, Воскресенье 20 июня 2021 18:59
В Черновицкой области из-за непогоды подтоплены уже более 10 населенных пунктов Фото: в Черновицкой области подтоплено более 10 населенных пунктов (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области из-за сильных дождей продолжает подниматься уровень воды в реках региона. В результате непогоды в регионе подтоплено уже 14 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"В результате проливных дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук,Товтры, Киселев, Кострижевка Черновицкого района", - говорится в сообщении.

Из-за паводка подтоплены десятки домохозяйств и размыты пути к населенным пунктам. В селах, пострадавших от непогоды, работают спасатели.

Увага Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці,...

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Sunday, June 20, 2021

Напомним, в результате непогоды в четырех областях Украины обесточены 57 населенных пунктов, а в двух городах подтоплены десятки домов и хозяйств.

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