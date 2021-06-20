В Черновицкой области из-за непогоды подтоплены уже более 10 населенных пунктов
В Черновицкой области из-за сильных дождей продолжает подниматься уровень воды в реках региона. В результате непогоды в регионе подтоплено уже 14 населенных пунктов.
"В результате проливных дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук,Товтры, Киселев, Кострижевка Черновицкого района", - говорится в сообщении.
Из-за паводка подтоплены десятки домохозяйств и размыты пути к населенным пунктам. В селах, пострадавших от непогоды, работают спасатели.
Увага Внаслідок зливних дощів підтоплено села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці,...Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Sunday, June 20, 2021
Напомним, в результате непогоды в четырех областях Украины обесточены 57 населенных пунктов, а в двух городах подтоплены десятки домов и хозяйств.