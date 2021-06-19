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Из-за ливней в Днепре и Мариуполе затоплены более 200 дворов и домов

Автор: Инна Собора

По состоянию на утро 19 июня, в городах Днепр и Мариуполь осложнены погодные условия. За это там подтоплены более 150 дворов и 62 дома.

Такую информацию обнародовали в ГСЧС.

Так, в городе Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах остаются частично подтопленными 62 частных жилых дома и 120 домохозяйств. При этом с 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств).

В течение суток 18 июня подразделениями ГСЧС откачано более 63 тысяч кубометров воды (а с начала лета – 483 тысячи кубометров).

Кроме того, в городе Мариуполь вследствие осложнения погодных условий остаются частично подтопленными 32 приусадебных участка и дачные дома в садовом товариществе "Метеор". 17 июня в результате поднятия уровня воды произошел перелив через дамбу Старокрымского водохранилища, которое расположено на реке Кальчик. Уровень воды постепенно снижается.

РБК-Украина писало, что в Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.

Напомним, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная. Пострадали по меньшей мере восемь человек, в городе введен режим ЧС.

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