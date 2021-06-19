Через зливи в Дніпрі та Маріуполі затоплені більше 200 дворів та будинків

Станом на ранок 19 червня, у містах Дніпро та Маріуполь ускладнені погодні умови. Через це там підтоплені понад 150 дворів та 62 будинки.

Так, у місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах залишаються частково підтопленими 62 приватних житлових будинки та 120 дворогосподарств. При цьому з 2 червня всього було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств).

Протягом доби 18 червня підрозділами ДСНС відкачано понад 63 тисячі кубометрів води (а з початку літа – 483 тисячі кубометрів).

Крім того, в місті Маріуполь внаслідок ускладнення погодних умов залишаються частково підтопленими 32 присадибні ділянки та дачні будинки в садовому товаристві "Метеор". 17 червня внаслідок підняття рівня води стався перелив через дамбу Старокримського водосховища, яке розташоване на річці Кальчик. Рівень води поступово знижується.