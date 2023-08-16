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Лівійські угруповання влаштували бій у Тріполі: 27 загиблих, понад 100 поранених

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Середа 16 серпня 2023 02:17
Лівійські угруповання влаштували бій у Тріполі: 27 загиблих, понад 100 поранених Ілюстративне фото: у столиці Лівії відбулися бої (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Лівії Тріполі сталося зіткнення між спеціальними силами стримування та 444-ою бригадою. Жертвами стали 27 людей, і ще понад 100 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що бої у Тріполі у вівторок, 15 серпня, стали найжорстокішим зіткненням у місті цього року.

Бойові дії спровокувало ввечері в понеділок затримання однією стороною командира іншого угруповання, а після його звільнення зіткнення припинилися.

В Агентстві охорони здоров'я Тріполі поінформували, що в результаті спалаху насильства 27 людей було вбито, і понад 100 отримали поранення, проте не уточнили, йдеться лише про представників озброєних угруповань, або також про цивільних.

Конфлікт у Лівії

Нагадаємо, у країні з 2014 по 2022 роки тривала друга громадянська війна. Збройний конфлікт відбувався між різними збройними формуваннями, головним чином Палатою представників та Урядом національної згоди.

Конфлікт почався 16 травня 2014 року, коли генерал-майор Лівійської національної армії Халіфа Хафтар оголосив про початок широкомасштабної операції у районі міста Бенгазі, описавши її як "поправку на шляху до революції".

У вересні 2022-го Тимчасовий уряд Лівії на чолі з прем'єр-міністром Абдуллою Тані подав заяву про відставку.

Зазначимо, що друг громадянська війна стала найсерйознішим викликом для влади Лівії після повалення Муаммара Каддафі в 2011 році.

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