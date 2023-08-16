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Ливийские группировки устроили бой в Триполи: 27 погибших, более 100 раненых

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Среда 16 августа 2023 02:17
Ливийские группировки устроили бой в Триполи: 27 погибших, более 100 раненых Иллюстративное фото: в столице Ливии произошли бои (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В столице Ливии Триполи произошло столкновение между специальными силами сдерживания и 444-ой бригадой. Жертвами стали 27 человек, и еще более 100 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, чои в Триполи во вторник, 15 августа, стали самым жестоким столкновением в городе в текущем году.

Боевые действия спровоцировало вечером в понедельник задержание одной стороной командира другой группировки, а после его освобождения сражения прекратились.

В Агентстве здравоохранения Триполи проинформировали, что в результате вспышки насилия 27 человек были убиты и более 100 получили ранения, однако не уточнили, речь идет о только о представителях вооруженных группировок, или также о гражданских.

Конфликт в Ливии

Напомним, в стране с 2014 по 2022 годы продолжалась вторая гражданская война. Вооруженный конфликт происходил между разными вооруженными формированиями, главным образом Палатой представителей и Правительством национального согласия.

Конфликт начался 16 мая 2014 г., когда генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной операции в районе города Бенгази, описав ее как "поправку на пути к революции".

В сентябре 2022-го Временное правительство Ливии во главе с премьер-министром Абдуллой Тани подало заявление об отставке.

Отметим, что друг гражданская война стала самым серьезным вызовом для властей Ливии после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

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