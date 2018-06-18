Лівійська національна армія взяла в полон лідера "Аль-Каїди"

Збройні сили Лівії заарештували бен Каму під час рейду

В Лівії національна армія взяла в полон лідера "Аль-Каїди" - Абу Сап'яна бен Каму. Про це повідомляє Al-Arabiya.

Як повідомляється, збройні сили Лівії заарештували бен Каму під час рейду на одну з останніх укріплених позицій терористів у Дерні, коли у групи бойовиків, якою він керував, закінчилися боєприпаси.

Зазначимо, 59-річний Абу Сап'ян бен Каму - один з найбільш авторитетних лідерів терористичної мережі. Залишив Лівію на початку 1980-х років, проходив навчання в тренувальних таборах в Афганістані. Під час перебування Усами бен Ладена в Судані бен Каму був його особистим водієм. Був схоплений спецназом США і поміщений у в'язницю Гуантанамо. У 2007 році був екстрадований до Лівії, де продовжив відбувати тюремне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство оборони США повідомило, що в результаті повітряних ударів в центральному Ємені були знищені п'ять терористів "Аль-Каїди", серед яких лідер осередку цієї терористичної організації в країні.

У заяві Центрального командування Збройних сил США зазначено, що авіаудари були нанесені 20 листопада 2017 року. А їх метою був Муджахід аль-Адані, також відомий як Мухаммад Шукрі, лідер "Аль-Каїди" і четверо його соратників.