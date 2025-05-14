В Ливии возобновились бои: из тюрьмы сбежали заключенные, ООН бьет тревогу

В столице Ливии возобновились боевые столкновения между силами, связанными с Правительством национального единства, и вооруженными группировками. ООН бьет тревогу из-за угрозы для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia .

Как отмечается, в Триполи вторую ночь подряд произошла значительная эскалация боев. Очевидцы сообщали, что звуки стрельбы и взрывов в нескольких районах ливийской столицы, включая Сук-аль-Джума и окрестности аэропорта Митига.

قوة مسلحة تغادر الزاوية باتجاه طرابلس تزامنًا مع اشتداد الاشتباكات عقب قرارات الدبيبة pic.twitter.com/Y8hTW4qRzP - صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 14, 2025



По данным сервиса по отслеживанию полетов, из-за вооруженных столкновений рейсы из международного аэропорта Митига были перенаправлены в аэропорт Мисрата.

Побег заключенных

Полиция Ливии объявила, что боевые действия вблизи тюрьмы Дждейде привели к хаосу. Правоохранители подтвердили побег группы заключенных, большинство из которых отбывали длительные сроки наказания.

سجناء فارين من الجديدة بسبب الاشتباكات المندلعة بعد قرارات الدبيبة يدخلون منطقة 11 يونيو و الشرطة القضائية تؤكد بأن غالبيتهم من ذوي الأحكام الثقيلة والقضايا الجنائية الخطيرة وتحذر من كارثة أمنية على طرابلس وليبيا كافة . pic.twitter.com/lxnxxyPcQH - صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) 14 мая 2025 г .

Предупреждение ООН

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии выразила "глубокую обеспокоенность" из-за эскалации и актов насилия в густонаселенных жилых районах.

"Миссия повторяет свой призыв к немедленному и безусловному прекращению огня во всех регионах, что позволит открыть безопасные коридоры для эвакуации гражданских, оказавшихся под угрозой", - говорится в недавнем сообщении ООН.