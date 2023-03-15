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У Лівії з полігону зникло 2,5 тонни урану, - Reuters

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Лівія, Середа 15 березня 2023 23:15
У Лівії з полігону зникло 2,5 тонни урану, - Reuters Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Інспектори МАГАТЕ з ядерної безпеки виявили, що з одного з полігонів Лівії безслідно зникло приблизно 2,5 тонни природного урану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про зникнення у конфіденційній заяві повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі країнам-членам організації. За його словами, на місці зберігання урану не виявлено жодної бочки, також не відомо куди вони поділись.

Як зазначили у МАГАТЕ, уран зник з об'єкта, який більше не контролюється лівійським урядом. Однак перевірка місця зберігання урану була запланована ще на 2022 рік, але через можливу небезпечну ситуацію у Лівії - її перенесли. В результаті, перевірку було проведено 14 березня 2023 року.

"У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії "виявили, що 10 бочок, які містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), раніше заявлені (Лівією), не були присутні на місці", - написав Гроссі у заяві.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ заявив про необхідність прийняти зобов'язання щодо безпеки Запорізької АЕС. Так, 9 березня внаслідок масованого обстрілу росіян відключилася остання лінія зв'язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.

Додамо, що Європейський союз та його держави-партнери закликали Росію повернути повний контроль над ЗАЕС України, та наголосили, що ЄС та його країни-члени ніколи не визнають спроби РФ незаконно захопити Запорізьку АЕС.

Також повідомлялося, що росіяни втручаються в роботу систем ЗАЕС - окупанти зводять незаконні споруди та намагаються змінити проектний стан ядерних установок.

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