ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ливии с полигона пропало 2,5 тонны урана, - Reuters

Новина українською →
Ливия, Среда 15 марта 2023 23:15
В Ливии с полигона пропало 2,5 тонны урана, - Reuters Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Инспекторы МАГАТЭ по ядерной безопасности обнаружили, что из одного из полигонов Ливии бесследно исчезло примерно 2,5 тонны природного урана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об исчезновении в конфиденциальном заявлении сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси странам-членам организации. По его словам, на месте хранения урана не обнаружено ни одной бочки, также неизвестно, куда они делись.

Как отметили в МАГАТЭ, уран скрылся с объекта, который больше не контролируется ливийским правительством. Однако проверка места хранения урана была запланирована еще на 2022 год, но из-за возможной опасной ситуации в Ливии - ее перенесли. В результате проверка была проведена 14 марта 2023 года.

"В ходе инспекции во вторник инспекторы Международного агентства по атомной энергии "обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией), не присутствовали на месте", - написал Гросси в заявлении.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о необходимости принять обязательства по безопасности Запорожской АЭС. Так, 9 марта в результате массированного обстрела россиян отключилась последняя линия связи оккупированной АЭС с украинской энергосистемой.

Добавим, что Европейский союз и его государства-партнеры призвали Россию вернуть полный контроль над ЗАЭС Украины и подчеркнули, что ЕС и его страны-члены никогда не признают попытки РФ незаконно захватить Запорожскую АЭС.

Также сообщалось, что россияне вмешиваются в работу систем ЗАЭС - оккупанты возводят незаконные сооружения и пытаются изменить проектное состояние ядерных установок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Ливия Ядерная безопасность
NEWS
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии