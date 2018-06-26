Лівія відмовилася створювати центри для біженців

МЗС Італії запропонував створити табори для встановлення особистостi біженців

Лівія не буде створювати на своїй території центри для біженців. Про це на зустрічі з міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвiнi заявив заступник прем'єра в уряді національної згоди Лівії Ахмед Майтиг, інформує DW.

"Лівія відкинула пропозицію Італії створити на своїй території центри для біженців, щоб перешкодити проникненню нелегальних мігрантів з Африки в Європу", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Італії запропонував створити табори для встановлення особи біженців в Лівії, Малі, Нігері, Чаді та Судані.

"Ми - проти будь-яких таборів для біженців у Лівії", - заявив Майтиг.

Раніше повідомлялося, що в Італії заборонили рятувальникам допомагати судам з біженцями.

Нагадаємо, 24 червня італійські рятувальники отримали шість сигналів лиха від суден, що перевозять мігрантів з Північної Африки в Європу.

Однак, за словами італійських чиновників, судно перебувало в територіальних водах Лівії, тому відповідальність за порятунок людей лежить на Тріполі.